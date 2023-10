Dynamo Dresden muss schnell auf Liga-Alltag umschalten und am Samstag (14 Uhr live hören und im Ticker in der SpiO-App) die Pflichtaufagbe SC Freiburg II lösen. In Niesky wird es nach dem Ausnahmezustand gegen Dynamo am Samstag beim Landesklasse-Duell gegen Tabellenfünften FSV 1990 Neusalza-Spremberg wieder beschaulich.