Der FC An der Fahner Höhe hat turbulente Monate hinter sich. Nachdem man sich in den Abstiegsrelegationsspielen um den Verbleib in der Oberliga durchgesetzt hatte, musste man doch absteigen, weil in Sachsen auch der Tabellenvierte der Sachsenliga aufsteigen durfte. Eine Klage scheiterte, man konzentrierte sich nachfolgend darauf, in der Thüringenliga neu anzugreifen. Mittlerweile ist man dort gut angekommen, hat nach acht Spielen 17 Punkte auf dem Konto. Was hilft: Der Kader ist nahezu zusammengeblieben. Am Sonntag kommt es nun zum Pokalknüller gegen den FC Carl Zeiss Jena. Da war doch was? Vor zwei Jahren standen sich beide Teams im Endspiel gegenüber, Jena brauchte beim 4:1 die Verlängerung. Der Sportliche Leiter des FC An der Fahner Höhe, Rolf Cramer, erinnert sich noch gut: "Wir waren damals auf unserem Höhepunkt, haben das Spiel lange offengehalten, haben 150 Prozent gegeben."

Mit allem hatten sich die Fußballer des FC An der Fahner Höhe gewehrt im Pokalendspiel 2021 gegen den FC Carl Zeiss Jena. Bildrechte: imago images/Karina Hessland