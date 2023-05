Im dortigen Bruno-Plache-Stadion will der FSV am Dienstagabend die Liga-Enttäuschungen der vergangenen Monate in den Hintergrund rücken lassen und den vorletzten Schritt zum sehnsüchtig erhofften ersten Sachsenpokaltriumph des Vereins machen. "Der Landespokal ist eine unendliche Geschichte beim FSV", erinnerte Thielemann unmittelbar nach Abpfiff des Mannheim-Erfolgserlebnisses. "Wir müssen das Gesicht zeigen, das wir heute gezeigt haben und fahren ganz klar dahin, um ins Finale zu kommen."