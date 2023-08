Titz: "Ganz andere Grundspannung"

Den Reiz von K.o.-Wettbewerben umschrieb der 52-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag (10. August): "Es geht wirklich direkt um Alles. Das macht das Spiel schon so interessant. Man geht mit einer ganz anderen Grundspannung hinein, weil man weiß, heute gilt es nur zu gewinnen, sonst ist man raus. Es ist ein Wettbewerb mit vielen attraktiven Gegnern und ein Wettbewerb, der auch für den Verein sehr attraktiv sein kann."

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Magdeburg und Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga endetet im April 2:2. Bildrechte: IMAGO / Eibner

In der Oberpfalz erwartet das Team von Christian Titz ein alter Bekannter an der Seitenlinie des Jahn. Joe Enochs hat bis zum Februar den FSV Zwickau trainiert, ist schon zehnmal auf die Blau-Weißen getroffen und hat eine fast ausgeglichene Bilanz gegen den FCM (3S, 3U, 4N). Regensburg sei eine "Mannschaft mit klarem Spielstil, die aus der Tiefe heraus kompakt verteidigt, den Gegner gut lenkt und dann in schnelles Umschaltspiel geht", sagt Magdeburgs Trainer. Den Gegner bespielen, Torchancen erarbeiten und eine gute Verteidigung im Umschaltspiel aufweisen: das sind die Kernpunkte für den Erfolg laut Titz gegen den Zweitligaabsteiger.

Großer Umbruch beim Jahn

24 Spieler hat Regensburg abgegeben, 21 Neue geholt. Darunter auch ein paar bekannte Namen von mitteldeutschen Vereinen wie Elias Huth (Aue), Robin Ziegele, Noah Eichinger (beide Zwickau) oder Tobias Eisenhuth und Eric Hottmann (Cottbus). Im Fokus steht Alexander Bittroff, der auf sein altes Team trifft, dem Titz wünscht, dass er ein fester Bestandteil der Defensive des Jahn wird. "Im Spiel gegen uns hoffe ich natürlich leider, dass es positiver für uns verläuft", so der Übungsleiter schmunzelnd.

Alexander Bittroff hat den FCM und Coach Titz im Sommer in Richtung Regensburg verlassen (Archivbild). Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Am Mittwoch (09. August) zog der Jahn mühelos in die nächste Runde des Bayernpokals ein, hat zum Auftakt in die Drittligasaison gegen Unterhaching ein Unentschieden erspielt. Das letzte Spiel des FCM gegen den SSV in der 2. Bundesliga im April endete 2:2-Unentschieden, obwohl die Elbestädter zweimal geführt hatten.

Pollersbeck ist fit

Unentschieden wird das Pokalspiel natürlich nicht enden können. Bezogen auf den Kader stehen die Vorzeichen für Magdeburg gut: Bis auf Noah Kruth, der verletzt fehlen wird, kann der Coach aus den Vollen schöpfen. Was die Frage nach dem Torwart aufwirft: Julian Pollersbeck ist fit und könnte Dominik Reimann verdrängen, der beim Saisonauftakt gegen Wiesbaden nicht immer den sichersten Eindruck hinterließ. Titz will "der besten Mannschaft" vertrauen und nicht "den Kader durchwechseln". Was das für die Keeper heißt, wird man wohl erst am Montagabend sehen. Julian Pollersbeck kam im Sommer nach Magdeburg und ist nach Verletzung wieder fit. Bildrechte: 1. FC Magdeburg