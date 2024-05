"Es ist überhaupt nicht einfach“, sagt Bürger über das Duell mit seinem Sohn. Es werde viel gefrotzelt im Vorfeld. Aber – und das ist Henning Bürger wichtig: "Am Samstag spielt Meuselwitz gegen Jena und nicht Bürger gegen Bürger." Für beide Mannschaften ist es nach einer Saison im Mittelfeld der Regionalliga das wichtigste Saisonspiel. Der Sieger stemmt nicht nur den Pokal in die Höhe, sondern darf sich zum einen auf die große DFB-Pokalbühne und zum anderen auf eine dicke Erstrundenprämie freuen.

In den vergangenen zehn Jahren holte Jena acht Mal den Pokal in Thüringen, gewann zuletzt vier Mal in Folge. Der letzte Triumph des ZFC liegt einige Zeit zurück: 2011 jubelten die Kicker von der Glaserkuppe. "Es wird mal wieder Zeit, dass mal nicht einer von den großen beiden Vereinen den Pokal gewinnt“, sagt ZFC-Trainer Martin-Georg Leopold, der sich unglaublich auf das "Finale daheim" freut.