Noch kein Spiel gespielt, aber schon unter Druck? Ja, wenn man so wie RB Leipzig das Überwintern in der Champions League als klares Ziel ausgegeben hat. "Und dafür brauchen wir Punkte", redet Mittelfeld-Routinier Kevin Kampl nicht um den heißen Brei herum. Mit Manchester City in der Gruppe sei es halt schwierig. "Deswegen musst du gerade gegen Bern und Belgrad versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen."