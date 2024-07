Henning Bürger: "Die Vorfreude ist wirklich groß. Es war bisher ein sehr schweißtreibender Sommer für die Spieler. Wir sind froh, dass wir jetzt auf die Zielgerade kommen und wollen in der letzten Woche Frische aufbauen."

"Wir sind froh, dass wir uns in der Vorbereitung von Spiel zu Spiel so steigern konnten. Zuletzt gegen Aue war das wirklich ein sehr überzeugender Auftritt des gesamten Teams. Das stimmt mich sehr optimistisch, was die Leistung angeht, die wir ab Freitag auf den Platz bringen müssen. Ich bin mit der Entwicklung der Jungs sehr zufrieden."