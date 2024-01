Beide Trainer vertrauten der gleichen Elf wie am vergangenen Wochenende. Und sahen, wie beide Teams forsch zu Werke gingen. Eilenburg presste früh, ging ins Risiko. Und machte den ersten Fehler. Patrick Aguilar packte die Grätsche gegen Stephan Mensah aus, verfehlte aber Ball und Gegner. Der Chemnitzer zog in den Strafraum und brachte die Hausherren in Führung (8.). Danach blieb es eine muntere Regionalligapartie, in der Christopher Bibaku den Ausgleich auf dem Fuß hatte (20.), jedoch knapp verzog. Umso länger die Partie lief, umso weniger fand Eilenburg den Weg nach vorne. Chemnitz hätte schon vor der Pause durch Leon Ampadu per Kopf erhöhen müssen.