Regionalligist 1. FC Lok Leipzig hat am Montag (29. April) seinen neuen Cheftrainer präsentiert. Wie SPORT IM OSTEN schon in der vergangenen Woche berichtete, wird Jochen Seitz das Amt zur neuen Saison beim Traditionsverein aus Probstheida übernehmen. Er erhielt einen Vertrag für zwei Jahre. Tomislav Piplica und Robin Hintz bleiben als Co-Trainer an Bord.