Die RWE-Fans feierten vor der Partie das Jubiläum ihres Kurvenmagazins Block 3. Kaum begann die Partie, da sahen sie eine unfassbare Szene, als der freie Obad Ugondu einen Querpass nicht ins leere Tor, sondern neben den Kasten bugsierte (4.). Ihm sprang ihm der Ball vom Spann. Eine Szene, die es ins weltweite "Best of von vergebenen Torchancen" bringen könnte.

In der zweiten Halbzeit konzentrierte sich Erfurt zunächst auf das Verteidigen des Vorsprungs. Bis erneut Aboagye erhöhte, der Angreifer nutzte einen Fehler von Paul Horschig (63.). Chemie probierte es weiter und setzte unmittelbar danach einen Schuss an den Pfosten.

Das 1:3 gelang dann Horschig im Anschluss an eine Ecke (74.). In dieser Phase rettete RWE-Keeper Otto zweimal für sein Team (78./79.). Dann staubte Joker Andy Trübenbach zum 4:1 ab (89.) und lupfte nach einem weiteren Fehler in der diesmal schwachen Chemie-Abwehr auch noch das 5:1 (90.+2). Zuhause funktioniert es bei Erfurt, die nun auch noch ihre Auswärtsschwäche in den Griff bekommen sollten. Dort wartet man seit mehr als 13 Monaten auf einen Sieg.