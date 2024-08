Die BSG startete schwungvoll in die Partie und hatte nach vier Minuten bereits die erste Chance: Florian Brügmann brachte einen Freistoß aus dem Halbfeld hoch auf den langen Pfosten, wo der bisherige Top-Scorer der Leutzscher, Stanley Ratifo, an den Ball kam, diesen jedoch knapp neben das Aluminium setzte.

Nur wenige Augenblicke später hatte Florian Kirstein dann die große Chance zur Führung. Nach einem schönen Steilpass von Tim Bunge stand der Angreifer plötzlich alleine vor FSV-Keeper Florian Palmowski, dessen Bein die frühe Führung jedoch verhinderte (7.). Im Anschluss plätscherte die Partie nur noch vor sich hin, sodass es ohne weitere Highlights mit 0:0 in die Pause ging.

Den zweiten Durchgang begann Chemie ähnlich aktiv wie den ersten: Tim Bunge setzte sich kurz nach der Pause auf dem linken Flügel durch und zog in den Sechzehner. Bei seinem Schlenzer auf das Tor fehlten letztlich aber doch zwei Meter zum Torerfolg.

Für das negative Highlight der Partie sorgte dann Paul Horschig. Nach einem harmlosen Zweikampf an der Außenbahn holte der Verteidiger in seinem 120. Regionalliga-Spiel mit beiden Armen aus und traf Gegenspieler Simon Gollnack an Hals und Kopf (57.). Schiedsrichter Rasmus Jessen blieb nach der völlig unnötigen Aktion nur eine Möglichkeit: die rote Karte.