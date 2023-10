Fußball | Regionalliga FSV Zwickau von Altglienicke abgefertigt

11. Spieltag

22. Oktober 2023, 15:48 Uhr

Der FSV Zwickau hat das dritte Regionalliga-Spiel in Folge verloren. Während die Westsachsen gegen die VSG Altglienicke in der ersten Hälfte lange mithalten konnten, spielten die Berliner in Durchgang zwei Katz und Maus mit der Zwickauer Defensive. Am Ende stand eine deutliche 0:5 (0:2)-Niederlage zu Buche.