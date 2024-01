Jena kam deutlich besser in die zweite Hälfte, verpasste es aber aus der starken Anfangsviertelstunde etwas zählbares zu machen. So war es Jorik Wulff, der in der 59. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss das 2:0 für Greifswald erzielte – mit dem ersten Torschuss des GFC in der zweiten Hälfte. Nach dem Tor verloren die wacker kämpfenden Jenaer etwas die Bindung zum Spiel und kam erst in den letzten 15 Minuten wieder zu Chancen.