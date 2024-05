"Wir danken Kevin für seine Zeit hier in Jena, wo er sich die Zuneigung der Fans mit seinen Leistungen und durch sein Auftreten auf und neben dem Platz verdient hat und wünschen ihm natürlich für seine sportliche wie auch private Zukunft von Herzen alles Gute", ließ sich Jena-Cheftrainer Henning Bürger in der offiziellen Klubmitteilung zitieren.



Wohin es Kunz zieht, ist noch nicht bekannt. Eigentlich hatte der im Sommer 2022 aus Regensburg an die Kernberge gekommene Publikumsliebling mit einem Verbleib in Jena geliebäugelt. Der gebürtige Baden-Württemberger bestritt bislang 71 Pflichtspiele für die Blau-Gelb-Weißen, in denen er lediglich 69 Gegentore kassierte und seinen Kasten 29 Mal sauber hielt.