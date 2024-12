Die BSG Chemie Leipzig stellt sich in der sportlichen Leitung neu auf. Wie der Regionalligist am Mittwoch (04. Dezember) mitteilte, werden sich künftig vier Personen in die Aufgaben teilen und die Funktion von Steffen Ziffert übernehmen. Das Quartett besteht aus vier in Leipzig Leutzsch angesehenen Akteuren: Uwe Thomas, David Bergner, Daniel Heinze und Frank Engel übernehmen ab sofort die Verantwortung bei der Regionalliga-Mannschaft. Wie es mit Ziffert, der erst im Sommer zur BSG gestoßen war, weiter geht, wird noch beraten.