"Die Qualitäten von Seo liegen im Eins-gegen-Eins und im Abschluss. Er ist technisch sehr gut ausgebildet und bringt mit seiner Spielweise etwas Besonderes mit, was ihn in guter Form schwer ausrechenbar für seine Gegenspieler macht", so Sportdirektor Chris Löwe. Damit könne er der Mannschaft hoffentlich schnell in der aktuellen schwierigen sportlichen Situation weiterhelfen. Da sein letztes Pflichtspiel allerdings einige Monate zurückliege, solle ihm die nötige Zeit gegeben werden. "Wir dürfen keine Wunderdinge auf dem Platz von ihm erwarten", sagte Löwe.