Dem Chemnitzer FC wurde vorgeworfen, nicht den vollständigen Jahresabschluss 2022/23 an die Gesellschafter verschickt zu haben. Wie nun in einer Vereinsmitteilung bestätigt wurde, haben tatsächlich Unterlagen gefehlt. Dennoch wurde der Jahresabschluss am 9. April 2024 durch die Gesellschafter festgestellt.



"Trotz umfangreicher Beratung bei der Erstellung des Jahresabschlusses konnte dieser Fehler nicht verhindert werden. Im Sinne des Chemnitzer FC entschied die Geschäftsführung deshalb, kein langwieriges und kostspieliges Klageverfahren zu führen und die Klageforderung anzuerkennen", schreibt der CFC.