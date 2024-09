Der 22-jährige Seo ist in Mitteldeutschland noch aus seiner Zeit bei der SG Dynamo Dresden bekannt. Zuletzt war er beim norwegischen Erstligisten FK Haugesund unter Vertrag. Krüger ist ein klassischer Mittelstürmer. Der 24-Jährige wurde bei RB Leipzig ausgebildet, sammelte Drittliga-Erfahrung in Zwickau und Meppen. Zuletzt spielte er bei Südwest-Regionalligist SGV Freiberg.

Sportdirektor Chris Löwe erklärte zu den beiden Testspielern: "Beide Spieler haben Qualität und sind daher für uns interessant. Wir wollen uns in den nächsten Tagen ein genaues Bild von ihnen machen. Wir werden sehen, in welcher Verfassung sie sind und welchen Gesamteindruck sie hinterlassen, bevor wir über das weitere Vorgehen entscheiden werden." Eine Entscheidung über eine eventuelle Verpflichtung soll in den kommenden Tagen fallen.