In 97 Partien für den Chemnitzer FC traf Dejan Bozic 41 Mal. Kein Wunder, dass der Fußball-Regionalligist die Rückkehr des Mittelstürmers herbei sehnt. Wegen einer Schambeinentzündung muss er seit Anfang Mai aussetzen und fehlte bereits die letzten drei Begegnungen in der vergangenen Saison. Auch die ersten beiden Partien im neuen Spieljahr wird er wohl nicht zur Verfügung stehen.

Am Rande des "CFC-Media-Days" am Montag (15. Juli 2024) äußerte sich Bozic vorsichtig optimistisch: "Ich bin gerade in Reha. Die schlägt aktuell ganz gut an. Wir hoffen, dass die Fortschritte genau so weiter gehen." Einen genauen Zeitplan habe er nicht, man könne nicht genau sagen, wann er wieder da sei: "Höchstwahrscheinlich werde ich die ersten zwei Spiele schon verpassen." Auch, weil er noch einiges aufholen müsse.