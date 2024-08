Der Chemnitzer FC muss bis auf Weiteres ohne Tom Baumgart auskommen. Der 26-Jährige laboriert an einem Knochenmarködem im rechten Sprunggelenk, teilten die Himmelblauen am Mittwoch (14. August) mit. Baumgart habe sich die Verletzung bereits in der vorangegangenen Trainingswoche zugezogen. Daher fehlte der in diesem Sommer aus Halle zu seinem Heimatverein zurückgekehrte Mittelfeldspieler bereits bei der jüngsten Heimniederlage gegen den FSV Zwickau. Bei den vorangegangenen Partien gegen den HFC (0:0) und Hertha BSC II (1:0) war der Mittelfeldakteur über die gesamte Spielzeit im Zentrum gesetzt,