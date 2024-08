Nach drei Niederlagen in Folge steht der Chemnitzer FC bereits am kommenden Freitag (30. August 2024, 19 Uhr im Live-Ticker) vor der nächsten Herausforderung. Das Team von Cheftrainer Christian Tiffert trifft auf der Glaserkuppe auf den ZFC Meuselwitz. Die Ost-Thüringer sind mit einem Mini-Kader in die Saison gestartet und waren zuletzt auch von Verletzungssorgen geplagt. Beim 0:3 in Greifswald fehlte Mittelfeld-Kopf René Eckardt, dazu musste Florian Hansch früh ausgewechselt werden. Beide Mannschaften brauchen ein Erfolgserlebnis, um vor der Pokalpause aus dem Keller zu krabbeln.