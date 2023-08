Nach Jena zog es Bock bereits mit zwölf, da ging es von Saalfeld ins Internat. Im Nachwuchs lernte er auch den heutigen Meuselwitzer Trainer Georg-Martin Leopold kennen, spielte unter ihm in der B-Jugend. Später etablierte sich Bock beim FCC, spielte auch drei Jahre mit Jena in der 3. Liga. Doch das schönste Spiel seiner Karriere bisher fand am 19. August 2016 statt, als der FC Carl Zeiss Jena den FC Bayern München empfing. "Das werde ich nie vergessen. Es war eine geile Atmosphäre. Aber auf dem Platz war es nicht so geil. Nach 50 Minuten gegen Frank Ribery war ich tot."

Mittlerweile ist er auf der rechten Verteidiger-Position in Meuselwitz nicht mehr wegzudenken. Bock als Abwehrspieler ist gar übrigens nicht so neu für den eigentlichen Rechtsaußen, wie man denkt. "Ich habe unter Lukas Kwasniok auch auf der rechten Verteidiger-Position gespielt." Dass er Knipser-Qualitäten hat, bewies Bock am vergangenen Sonntag, als er den ZFC Meuselwitz gegen Lok Leipzig mit seinem Freistoßknaller zurück ins Spiel brachte. Am Ende gab es einen 3:2-Sieg. "Es ist richtig schön, dass wir selbst ein Spiel so gedreht haben. Da hat gezeigt, was in der Mannschaft steckt. Ich hoffe auch, das gibt noch mehr Selbstvertrauen", freute sich Bock, der sicher ist, dass es "eine gute Saison werden kann".