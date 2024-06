Der einstige U18-Nationalspieler spielt in der Planung von FCE-Trainer Sascha Prüfer eine wichtige Rolle, was nicht unerheblich dazu beitrug, dass sich der junge Mann für die Blau-Roten entschied.

Auf der Facebook-Seite der Eilenburger erläuterte Hinze den Schritt. "Die Bemühungen des Vereins haben mir nicht nur ein gutes Bauchgefühl gegeben. Ich denke, dass ich bei den in Eilenburg vorhandenen sehr guten Bedingungen den nächsten Schritt gehen kann. In meinem Alter muss man regelmäßig auf hohem Niveau spielen", sagte der 19-Jährige und fuhr fort: "Insoweit war trotz einiger finanziell attraktiverer Angebote das Eilenburger Paket für mich am überzeugendsten."