"Mit Jonas werden wir in der kommenden Serie viel Freude haben. Er ist ein absoluter Teamplayer mit einer sehr guten Mentalität und ganz klaren Vorstellungen. Es ist nicht selbstverständlich, dass er trotz seiner Jugend sich für den FC Eilenburg entschieden hat", so FCE-Sportchef Stephan Hofmann.

In der Jugend war Marx in Bernburg für Askania und den SC aktiv, bevor es für ihn in die Saalestadt ging. Dort wurde er im Vorjahr mit einem Profivertrag ausgestattet und zum Greifswalder FC ausgeliehen, wo er auf neun Einsätze in der Regionalliga kam.