Der Gegner war groß, die eigene Leistung ordentlich: Der FC Rot-Weiß Erfurt ist am Samstag (06. Juli) im heimischen Steigerwald-Stadion dennoch nicht über ein 0:4 (0:3) gegen den Zweitligisten Hertha BSC hinausgekommen.

Die Gäste-Führung gab es bereits in der dritten Minute durch Fabian Reese, ehe der Hertha-Kapitän fünf Minuten später das 2:0 durch Haris Tabakovic auflegte. Erfurt mühte sich, weitere Gegentreffer zu verhindern. Das gelang aber nur bis zur 38. Minute als wieder Tabakovic zur Stelle war und seinen Doppelpack schnürte.

Nach dem Seitenwechsel war Erfurt besser im Spiel und kam auch zu einigen gefährlichen Aktion. Das Manko: Chancen wurden nicht genutzt. Die Hertha, die in Halbzeit zwei mit Ex-RB-Spieler Diego Demme spielte, machte es besser und erhöhte in der 65. Minute durch Derry Scherhant zum 4:0-Endstand.

Die nächste Bewährungsprobe wartet am 13. Juli gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen.

Der Drittliga-Absteiger Halle hat gegen den Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen ein echtes Testspiel-Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft des neuen HFC-Trainers Mark Zimmermann bezwang die Gäste aus Nordrhein-Westfalen im heimischen Chemie Leuna Stadion am Samstag mit 2:1 (2:0).

Marius Hauptmann brachte den HFC zum Abschluss des Trainingslagers in Dessau bereits in der 6. Minute in Führung. Cyrill Akono erhöhte nach weiteren sechs Minuten auf ein etwas überraschendes 2:0.