Löder, Torschützenkönig der abgelaufenen Regionalligasaison, traf am Freitag (5. Juli 2024) im ersten Spiel gegen Greiz beim deutlichen 13:0 (2:0) zehn Mal. Die weiteren Treffer im Spiel über zweimal 30 Minuten steuerten Benjamin Zank und Maxim Hessel bei, Greiz traf zudem ins eigene Tor.

Im Finale gegen Jena ging der VFC durch Andi Brahaj nach 36. Minute in Führung, Cemal Zezer rettete dem FCC aber das Unentschieden (54.) und damit auch den Sieg im Miniturnier.

Neuzugang Tim Kießling aus Plauen konnte den ZFC zwar in Führung bringen (19.), kurz vor der Halbzeit glichen die Gäste durch Patrick Schaaf aber aus (42.). In der zweiten Hälfte besiegelten die Treffer von Tim Korzuschek (63.) und David Costa (84.) die Meuselwitzer Niederlage. Für den ZFC geht es am 9. Juli mit einem Test gegen Erzgebirge Aue weiter.