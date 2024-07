Kühnhardt ist bereits Neuzugang Nummer neun beim letztjährigen Aufsteiger, der in seiner zweiten Saison einen großen Umbruch bewerkstelligen muss. Der 18-Jährige, der in diesem Jahr sein Abitur abgelegt hat, begann seine fußballerische Laufbahn beim FC Rot-Weiß Erfurt und durchlief seit 2018 die Nachwuchsjahrgänge der RB-Akademie. Mit der RB- Jugend bestritt er insgesamt 40 Bundesligaspiele (einschl. der Sonderspielrunden) und kam insgesamt viermal in der UEFA-Youth-League zum Einsatz. Dabei spielte er unter anderem bei Real Madrid und Manchester City.



Der angehende Student der Bildungswissenschaften hofft bei seiner ersten Männerstation auf möglichst viele Minuten auf dem Feld: "Nach der Teilnahme im Training hatte ich mir schon das Ziel gesetzt, in das Team zu kommen. Der Verein wirkt sehr familiär und trotz der vielen Neuzugänge wurde ich sehr gut aufgenommen. Mein nächstes Ziel ist jetzt, möglichst viel Spielzeit zu erhalten."