Trotz der wirtschaftlich angespannten Lage blicken die Verantwortlichen des FSV Zwickau optimistisch in die Zukunft. Auf der jüngsten Mitgliederversammlung am Sonntag (19. Januar) zum Bericht über das Geschäftsjahr 2023/24 musste Geschäftsführer André Beuchold zwar weiterhin auf Verbindlichkeiten des Klubs von circa 1,3 Millionen Euro verweisen, unterstrich in diesem Zuge aber auch einmal mehr die bereits gemeisterten Hürden zur Sanierung.

An diese Hoffnung stiftenden Zahlen soll auch in der laufenden Spielzeit 2024/25 angeknüpft werden. Den mehr als 250 anwesenden Mitgliedern inklusive des Regionalligateams wurde ein neuerliches Plus von 290.000 Euro in Aussicht gestellt. Allerdings mahnte der erst seit wenigen Monaten auch hauptamtlich beschäftigte Geschäftsführer Beuchhold: "Der harte Weg der Entschuldung ist noch nicht vorbei und die wirtschaftlichen Zeiten sind keine einfachen. Kaufkraft und Einnahmen könnten wieder sinken. Es gibt noch viele kleine und große Steine zu bewegen."