Nach einem für einen Aufsteiger ordentlichen Start in die Spielzeit musste das Team von Karsten Oswald mehrere Spiele in Folge ein wenig Lehrgeld bezahlen, auch im Pokal schied man gegen Oberligist Grimma aus. Doch die Vogtländer schafften den Turnaround, Anfang Oktober gelangen drei Siege in Folge. Die Punkte hatte der VFC dringend nötig und aktuell zehrt er auch davon. Denn zuletzt gab es wieder vier Nuller in Folge, die letzten beiden Spiele bei Viktoria Berlin und gegen den Halleschen FC fielen der Witterung zum Opfer. Doch völlig tatenlos waren die Kicker nicht. Weil auch an Training auf dem gefrorenen Rasen nicht zu denken war, nutze man die Zeit zum Aufräumen. Umkleidekabine, Kraftraum und Co wurden geschrubbt und hergerichtet. Zudem gab es noch einen Ausflug auf die Eisbahn. Teambuilding heißt das heutzutage. Das braucht der VFC, denn nur als verschworene Truppe kann der aktuelle Tabelle-16. in der Regionalliga bestehen.