"Robin stand in einer der schwersten Krisen des FSV Zwickau im Sommer 2023 zum FSV und hat seine Kompetenz und seine Kraft in den Aufbau einer Mannschaft nebst Trainerteam gesteckt", wird FSV-Geschäftsführer André Beuchold in einer Pressemitteilung zitiert. "Wir sind fest überzeugt, dass er auch weiterhin der richtige Mann ist, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen."

Unter Lenk und Schmitt setzt sich die positive sportliche Entwicklung auch in dieser Saison fort. Zwickau hat sich nach zehn Siegen aus 19 Spielen bis auf Tabellenplatz vier in der Regionalliga gekämpft. Zwischenzeitlich blieb man sieben Spiele in Folge ohne Niederlage. Erst am letzten Spieltag kassierte der FSV beim 1:2 gegen den Greifswalder FC wieder einen Dämpfer.