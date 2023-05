Germania Halberstadt will unabhängig von der Spielklasse in der kommenden Saison möglichst einen Großteil der Mannschaft zusammenhalten. Ein wichtiger Baustein dabei ist Innenverteidiger Patrick Baudis, der nun seinen Vertrag beim Vorletzten der Regionalliga Nordost um zwei Jahre verlängerte. Der 25-Jährige spielt seit 2020 bei Germania, war zuvor bereits zwischen 2017 und 2018 auch schon für eine Saison beim Verein. "Wir haben ihn überzeugt, dass es hier Sinn macht mit leistungsorientiertem Fußball und beruflicher Weiterentwicklung. Das war für ihn ein sinnvolles Paket", sagte Germanen-Coach Manuel Rost.

In der aktuellen Saison stand Baudis 27 Mal im Regionalliga-Kader, erzielte drei Tore und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. Halberstadt passe, weil "ich hier sowohl meine fußballerischen als auch meine beruflichen Pläne miteinander vereinbaren kann". Und der Abwehrmann wolle sich zudem nicht aus der Verantwortung stehlen. "Die aktuelle Saison ist alles andere als zufriedenstellend, weshalb ich mich mit in der Verantwortung sehe in der kommenden Saison, als ein Teil des VfB, meinen Beitrag dazu zu leisten wieder sportlich besser abzuschneiden."