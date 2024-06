"Wir haben um Berk lange und verbissen gekämpft. Er erinnert mit seiner Spielweise an Arturo Vidal und soll mit seiner Aggressivität, Dynamik und Energie unser Mittelfeld prägen. Er kennt die Liga, hat trotz seines Alters Führungsqualitäten und strahlt auch aus seiner defensiveren Positionierung Torgefahr aus", lobte Halles Sportdirektor Daniel Meyer den Neuzugang.

Der Deutsch-Türke hat seine fußballerische Laufbahn bisher nur in der Bundeshauptstadt verbracht. Über Türkiyemspor und Union Berlin ging es für ihn 2019 zur VSG Altglienicke. Nach 64 Partien für die Volkssportgemeinschaft zog er vor zwei Jahren weiter zur Viktoria 1899. Beim Club aus Lichterfelde war er in der abgelaufenen Saison Kapitän und führte das Team auf Platz 3 in der Regionalliga und zum Erfolg im Berliner Landespokal.