Der Hallesche FC hat auf dem Transfermarkt noch einmal nachgelegt und mit Fabrice Hartmann einen weiteren Offensivmann verpflichtet. Der gebürtige Dessauer wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Saalestädtern. Der 23-Jährige stand bis zum Sommer bei RB Leipzig unter Vertrag, war in den letzten Jahren an Eintracht Braunschweig, SC Paderborn und den irischen Erstligisten Sligo Rovers ausgeliehen. Im Nachwuchsbereich von RBL spielte Hartmann seit 2012 und bestritt u.a. zahlreiche Partien in der Junioren-Bundesliga und der UEFA Youth League.