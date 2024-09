Der FC Eilenburg hat sich am Mittwoch (4. September) den zwölften Neuzugang in diesem Sommer gesichert. Dabei griffen einmal mehr die guten Kontakte zum Halleschen FC. Von dort sicherten sich die Muldestädter per Leihe bis Saisonende den 19-jährigen Linksverteidiger Sören Acker. Es ist der bereits vierte Transfer, in den beide Klubs in den vergangenen Monaten involviert waren. Zuvor hatten Abwehrmann Kilian Zaruba und Keeper Luca Bendel wieder beim HFC angeheuert, ehe Angreifer Jonas Marx den Weg nach Eilenburg ging.