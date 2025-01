Bei den Berlinern war der wuchtige Angreifer erst seit vergangenem Sommer aktiv und sucht nach nun wettbewerbsübergreifend 18 Partien, in denen ihm fünf Tore gelangen, bereits eine neue Aufgabe. In Halle soll Eshele kurzfristig die derzeitige Lücke im Angriffszentrum schließen. "Aktuell befinden sich die Mittelstürmer Roczen, Akono und Nietfeld allesamt im Aufbautraining. Da der Restrundenstart unmittelbar bevorsteht und bereits im Februar richtungsweisende Begegnungen anstehen, haben wir die sich kurzfristig ergebene Möglichkeit ergriffen, einen fitten Strafraumstürmer in den Kader aufzunehmen", begründete HFC-Sportdirektor André Meyer den Transfer.