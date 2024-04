"Es ist dem Sportgericht nicht ersichtlich, dass der Verein selbst erforderliche präventive Maßnahmen im Hinblick auf die wiederholten Unsportlichkeiten eines Teils seiner Fangemeinde eingeleitet hätte", heißt es in der Urteilsbegründung. Wegen des sechsten Verstoßes in der Saison wurde die Strafe um weitere 1.960 Euro erhöht. Präsident Sebastian Lemke appellierte erneut an die Fans von Energie: "Das ist einfach zu viel! #WIR haben ein großes Ziel und auf dieses Ziel wollen wir uns gemeinsam konzentrieren, ohne Nebengeräusche und Störfeuer. Im wahrsten Sinne des Wortes! Jeder muss begreifen, dass diese fortwährenden Strafen den Verein so belasten, dass das Geld am Ende an notwendigen Stellen fehlen wird."