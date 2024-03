Und Chemie knüpfte auch in der Folge nahtlos an die starke Leistung aus dem vergangenen Heimspiel gegen Hertha BSC II an. Philipp Harant (4.) und Lucas Surek (7.) ergaben sich im Anschluss direkt weitere Möglichkeiten, ehe die Grün-Weißen in Spielminute 15 letztlich das 2:0 nachlegten. Ausgangspunkt dieses Treffers war erneut eine Riesenaktion von Kirstein gewesen, der per Solo-Lauf mehrere Gegenspieler stehengelassen und anschließend auf Mitspieler Denis Jäpel abgelegt hatte. Der machte noch einen Schritt und schob daraufhin überlegt zu Tor Nummer zwei ein.