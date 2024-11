"Wir freuen uns sehr über die Nominierung für Ryan. Er hat sich das durch Fleiß und gute Leistung absolut verdient. Wir als 1. FC Lok sind stolz, wieder einen Nationalspieler in unseren Reihen zu haben", sagte FCL-Sportdirektor Toni Wachsmuth. "Das erste Mal war ich schon ein bisschen nervös, jetzt will ich es einfach nur genießen, maximal Spaß haben, alles aufgreifen. Ich freue mich, die Jungs wiederzusehen", unterstrich Adigo am Mittwoch (6. November) auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den Chemnitzer FC. Adigo war 2023 von Phönix Lübeck zum 1. FC Lok gewechselt, in der laufenden Spielzeit stand der Stammspieler in bis dato allen 16 Pflichtpartien auf dem Rasen.