Ebenfalls noch nicht wieder an Bord wird Niclas Walther wegen muskulärer Probleme sein. Für ihn, so Duda, käme ein Einsatz noch zu früh. Dafür wird Anton Rücker wieder auflaufen. Der Neuzugang aus Eilenburg überzeugte und hat bereits die nötige Anzahl an Spielen für den CFC absolviert, damit sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. "Das hat er sich verdient, er ist zum Stammspieler gereift, ein intelligenter Fußballer", lobt sein Trainer.



Intelligenz wird in Leipzig auch nötig sein, will Chemnitz dort bestehen. "Ein krachendes Kampfspiel", erwartet Duda. "Wir müssen den Gegner im Spiel gegen den Ball vor Aufgaben stellen, dominant auftreten." Die Jungs seien voller Überzeugung, dass sie dafür sorgen können, die Serie von Lok zu beenden.