Der 24-Jährige spielt seit drei Jahren bei Lok, brachte es bereits auf 88 Partien und wird nun auch in der kommenden Spielzeit ein Teil der Mannschaft bleiben. "Luca hat in den letzten drei Jahren gezeigt, wie wichtig er für uns ist. Ich freue mich, dass er in der nächsten Saison wieder bei uns in der Abwehr steht", freute sich Trainer und Sportdirektor Almedin Civa.

Sirch hatte, wie schon vor einem Jahr, lange mit einem Wechsel in die 3. Liga geliebäugelt. Am Ende aber entschloss sich der gebürtige Augsburger, doch weiter für den FCL zu spielen. Hier hatte er in der vergangenen Saison alle 34 Spiele absolviert, war aus der Abwehrkette nicht wegzudenken. Sirch erklärte zu seiner Entscheidung: "Ich weiß, was ich hier bei der Loksche habe und fühle mich einfach wohl. Wir haben als Team in der kommenden Saison wieder sehr viel vor und freuen uns schon, wieder vor unseren Fans zu spielen."