2017 kam Salewski von Budissa Bautzen in die Messestadt. Der Rechtsverteidiger erzielte bisher für die Blau-Gelben acht Tore und gehörte über Jahre hinweg zum Stammpersonal Loks. In der laufenden Saison jedoch rückte der 33-Jährige ins zweite Glied, verletzte sich dazu noch bei seinem letzten Einsatz gegen Tennis Borussia Berlin am Sprunggelenk. Laut „Bild“-Informationen möchte Salewski in Dresden als Immobilienfachwirt arbeiten und dort weiter Fußball spielen. Nach einigen Vertragsverlängerungen in Probstheida, u.a. mit Publikumsliebling und Top-Torjäger Djamal Ziane, steht somit der erste namhafte Abgang bei Lok Leipzig fest.