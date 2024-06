Cheftrainer Henning Bürger ist froh, mit dem Routinier in die neue Spielzeit gehen zu können. "Ich freue mich sehr, dass er bei uns in Jena bleibt, wo er sich in kurzer Zeit auf und neben dem Platz zum absoluten Führungsspieler entwickelt hat. Er verhält sich hochprofessionell, hat einen hervorragenden Umgang mit den jungen Spielern und wird auch in der kommenden Saison eine wichtige Säule unserer Mannschaft sein", erklärte Bürger.

Butzen hatte zwischen 2015 und 2023 mit dem 1. FC Magdeburg, Hansa Rostock und dem FSV Zwickau zahlreiche Partien in der 2. Bundesliga und 3. Liga absolviert. Jetzt will der Rechtsverteidiger in Jena seine Erfahrung weiter einbringen. "Ich freue mich, auch in der kommenden Saison für den FCC auflaufen zu dürfen und bin hochmotiviert, in einer uns erwartenden herausfordernden Saison voranzugehen und mit anzupacken."