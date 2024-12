Aufgrund des überfrorenen Rasens und der auch in der kommenden Nacht erwarteten Minusgrade entschied sich eine Platzkommission zur Absage. CFC-Geschäftstellenleiter Tommy Haeder sagte: "Wir bedauern die Absage des Spiels sehr, da wir uns zusammen mit unserer Mannschaft auf ein spannendes Weihnachtsheimspiel als gemeinsamen Jahresabschluss mit unseren Fans gefreut haben. Aber die Gesundheit und Sicherheit aller Akteure und Stadionbesucher haben für uns selbstverständlich oberste Priorität. Unter den gegebenen Bedingungen ist ein reguläres Fußballspiel leider nicht durchführbar."

Der VFC Plauen hatte am Donnerstagmorgen mitgeteilt, dass die für Samstag geplante Partie gegen den Halleschen FC nicht stattfinden kann. Das entschieden Vertreter von Stadt und Verein nach einer Platzbegehung. "Leider lässt der witterungsbedingte Zustand des Rasens keine Spieldurchführung zu. Folglich wird unsere Partie gegen den HFC abgesagt", erklärten die Vogtländer auf ihrer Facebook-Seite. Derzeit gebe es Planungen, kurzfristig ein Alternativ-Event auf die Beine zu stellen.

Auch in Leipzig-Leutzsch wird am Freitag nicht gespielt. Die Partie der BSG Chemie gegen den ZFC Meuselwitz wurde abgesagt. Und am Sonntag wird im Zoschke ebenfalls der Rasen geschont. Zum Opfer fällt die Partie der VSG Altglienicke gegen den FC Eilenburg.