Christian Tiffert: "Ich glaube, das kann man frühestens am fünften oder sechsten Spieltag beantworten. Testspiele sind nun mal etwas ganz Anderes. Jetzt kommt noch der Druck dazu, die Jungs lesen ja auch Zeitung oder gucken auf Social Media. Wir haben punktuell sehr gute Neuverpflichtungen getätigt und hoffen, dass wir weiterhin defensiv so stabil sind. Und dann möchten wir noch etwas torgefährlicher aus dem Mittelfeld werden. Wir haben letzte Saison oft geführt, aber es dann teils versäumt, nachzulegen. Da wollen wir mehr Effizienz und einen besseren Spielrhythmus haben."

Christian Tiffert: "Es ist ja logisch, dass wir hoffen, dass Dejan schnell zurückkommt. Es gibt bei diesen Verletzungen (Schambeinentzündung, Anm. d. Red.) leider keine Prognose. Die Ausfallzeit kann lang, aber auch kurz sein. Das letzte MRT war wohl ganz in Ordnung, nichtsdestotrotz hat er nun mal eine ganze Vorbereitung verpasst. Die Basis ist daher nicht gelegt. Wir sind vom Kader Stand jetzt zu, da wir ja nicht genau sagen können, wann Dejan zurückkommt. Trotzdem gucken wir natürlich nach dem einen oder anderen Spieler."

Christian Tiffert: "Bei den Abstiegskandidaten halte ich mich zurück, denn man kann schnell in eine Negativspirale gehalten. Bei den Aufstiegskandidaten wird es sicherlich eine Reihe geben. Ich glaube, dass das alles ein bisschen breiter ist dieses Jahr. Es gibt viele Vereine, die budgettechnisch deutlich vor uns liegen, die zähle ich da mit dazu. Das ist der BFC, das ist Greifswald, das ist der HFC und auch Altglienicke. Vor allem Altglienicke, weil sie einen sehr guten Trainer haben. Deshalb glaube ich, dass sie, was das angeht, da ein Plus haben."