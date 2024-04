Mittelfeldspieler Mike Könnecke bleibt Fußball-Regionalligist FSV Zwickau ein weiteres Jahr erhalten. Der 35-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei den "Schwänen" um ein Jahr bis Sommer 2025. Das gab der FSV am Dienstag (16. April 2024) bekannt.

Könnecke trägt seit 2016 das Trikot der Westsachsen und stand in bisher 239 Pflichtspielen für den FSV auf dem Platz. In der Liste der Zwickauer Rekordspieler liegt Könnecke damit auf Rang sieben. In der kommenden Saison könnte er sich aber bis auf Rang zwei (Johannes Brinkies/262 Einsätze) nach vorn spielen. Aktuell uneinholbarer Rekordhalter der Zwickauer ist Abwehrspieler Davy Frick mit 422 Einsätzen.