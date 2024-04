Beide Trainer vertrauten ihren Sieger-Mannschaften der vergangenen Woche. Bei den Zwickauern saßen zudem vier Spieler wieder auf der Bank, die zuletzt noch gefehlt hatten. Die Voraussetzungen für ein munteres Spiel waren gut, denn beide Teams haben einen ordentlichen Abstand auf die Abstiegsränge erarbeitet. Und so wurde es eine sehr interessante und rassige erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten. Dabei zeigten die Gäste zeitweise ein schönes Kombinationsspiel, Zwickau hatte dagegen die besseren Schusschancen. Veron Dobruna setzte nach acht Minuten die erste Duftmarke, schoss den Ball knapp über den Meuselwitzer Winkel. Dann dominierte Meuselwitz, brachte die Eingaben aber nicht genau genug in den Strafraum. Auf der Gegenseite schlenzte Jahn Herrmann den Ball knapp rechts neben das Tor. Es ging weiter rauf und runter, der FSV versuchte es weiter mit dem schnellen Abschluss. Lucas Albert scheiterte in der 22. Minute an Keeper Lukas Sedlak. Aber auch der ZFC hatte in Halbzeit eins noch einige heiße Szenen, so schoss Andy Trübenbach in der 28. Minute drüber, Florian Hansch schaufelte den Ball kurz vor der Pause über den Kasten.

