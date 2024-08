Dort soll der Engländer bei Türkspor Dortmund Regionalligaluft schnuppern. Der aufstrebende Verein ist nach dem sechsten Aufstieg in den letzten sieben Jahren neu in der vierthöchsten Spielklasse und wird von Ex-RWE-Spieler Sebastian Tyrala trainiert. Für die Erfurter kam Adeside in der vergangenen Saison auf 13 Pflichtspieleinsätze und ein Tor beim 10:1-Erfolg im Thüringenpokal gegen Geratal. Nach einer Leistenzerrung im Januar spielte der Youngster kaum noch eine Rolle in den Planungen von Trainer Fabian Gerber und wurde auch in der neuen Saison nicht weiter berücksichtigt.