Der 22-Jährige hat seine bisherige Karriere im Südwesten Deutschlands verbracht. Aus der Jugend der TuS Koblenz ging es für den gebürtigen Andernacher zum 1. FC Kaiserslautern. Von der U19 der Roten Teufel zog es Saftig zur SV Elversberg ins Saarland, wo der Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga im Sommer 2021 knapp misslang. Für Saftig ging es in die erste Mannschaft, in der er sich nicht durchsetzen konnte. Die Saarländer stiegen in die 3. Liga auf und schafften prompt den Durchmarsch. Nicht so der 1,93 Meter große Innenverteidiger, der selbst bei der Zweitvertretung der Elversberger kaum Minuten sammeln konnte und sich dann im Oktober 2022 einer Knie-OP unterziehen musste. Es folgte fast ein Jahr Pause. Seitdem hat Saftig 15 Spiele in der sechstklassigen Saarlandliga bestritten, stand mehrfach im Zweiligakader der SV, kam allerdings nicht zum Einsatz.