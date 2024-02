Nach dem Wechsel agierte Eilenburg offensiver, ohne jedoch zu gefährlichen Aktionen zu kommen. Jena lauerte auf Fehler und blieb mit schnellen Gegenstößen brandgefährlich. So hatte Löder in der 53. Minute Pech, als sein Schuss aus 20 Metern an den linken Pfosten knallte. In der 76. Minute war es erneut der Jenaer, der mit einem Schuss nahe der Strafraumgrenze am glänzend parierenden Bendel scheiterte. Auch in der 87. Minute lag das 2:0 für die Gäste in der Luft, als Sezer aus vollem Lauf wiederum nur den rechten Pfosten traf. Eilenburg steckte jedoch nicht auf und kämpfte weiter. Die Bemühungen belohnte schließlich der kurz zuvor eingewechselte Ibrahim Aldawoud, der in der 89. Minute nach einem Konter aus halbrechter Position den vielumjubelten Ausgleich markierte. Zwar warf der FCC nochmals alles nach vorn, doch ein letzter Schuss von Löder in der Nachspielzeit wurde von den Eilenburgern geblockt.