Im Vergleich zum 1:1 beim FC Eilenburg in der vergangenen Woche baute Coach Henning Bürger wieder auf Joel Richter und Erik Weinhauer, die ihre Gelb-Rot-Sperren aus dem Spiel gegen Lok Leipzig abgesessen hatten und Hamza Muqaj und Alexander Prokopenko aus der Startelf drängten. Von Beginn an zeigte sich die Jenaer Offensive dann auch aktiv. Mit viel Spielkontrolle kombinierten sich die Thüringer immer wieder über die Außen nach vorn, nur der letzte Pass, zumeist Flanken von Kay Seidemann oder Richter, fanden ihr Ziel nicht.

Nach 16 Minuten kamen die Gastgeber dann vom Punkt zum Führungstreffer. Nach einem hohen Ballgewinn und etwas Ping-Pong im Viktoria-Strafraum schaltete Ted Tattermusch am schnellsten, spitzelte den Ball etwas nach vorn. Verteidiger Aidan Liu kam den Schritt zu spät und traf Tattermusch am Fuß, sodass Schiedsrichter Lars Albert nur eine Wahl blieb: Strafstoß. Sören Reddemann nahm sich der Sache an und verwandelte cool links unten zum 1:0.